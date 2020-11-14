Монреаль, Канада, , 00:21 — REGNUM В сети появилась новая информация об инциденте, в котором участвуют сотрудники канадского офиса компании Ubisoft. Об этом 13 ноября сообщил портал Comicbook.

Полиция сообщила журналистам Radio Canada, что операция проводится «около» здания студии Ubisoft Montreal и что она связана с вооружённым ограблением. При этом стражи порядка не подтвердили, что инцидент напрямую связан с офисом Ubisoft.

«Это безумие. это моя команда на крыше», — написал в Twitter сотрудник студии Эрик Поуп, позже удаливший публикацию.

«Я в безопасности, команда здесь в безопасности, иду домой», — такое собщение опубликовала на своей странице сотрудница компаниии, известная в сети под ником Valskuiken. Она добавила, что её коллеги «застряли» в соседнем здании и пока не могут выбраться.

https://twitter.com/Valskuiken/status/1327327343212437504

По данным издания De Montreal, в ситуацию были вовлечены «десятки» сотрудников Ubisoft. На данный момент нет информации о пострадавших, отмечается, что полиция осматривает помещения в здании и пока не обнаружила злоумышленника.

https://twitter.com/shanermurph/status/1327334168708177920

Ранее СМИ сообщили, что к зданию, где находится офис Ubisoft Montreal вызвали полицию из-за сообщения о возможном захвате заложников. В сеть выложили видео с вертолёта, в ролике было показано, что работники офиса Ubisoft выбрались на крышу и забаррикадировали дверь.

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