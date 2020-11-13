Монреаль, Канада, , 23:49 — REGNUM В офис компании Ubisoft в Монреале (Канада) вызвали полицию из-за возможного захвата заложников. Об этом 13 ноября сообщил портал Kotaku.

«На углу Сен-Лоран и Сен-Виатор продолжается полицейская операция», — написала в Twitter полиция Монреаля, попросив людей избегать территорию перекрёстка бульвара Сен-Лоран и улицы Сен-Виатор. Стражи порядка пояснили, что сейчас проводится проверка информации и что подробности будут опубликованы позже.

В Twitter выложили видео с вертолёта, в котором показано, что полицейские перекрыли улицу и укрываются за машиной. Издание Journal de Montreal сообщило, что сотрудники Ubisoft выбрались на крышу здания и забаррикадировали дверь.

https://twitter.com/PMBreakingNews/status/1327332443993600000

Позже сайт канала CBC News сообщил, что, по данным полиции Монреаля, имело место вооружённое ограбление.

Напомним, компания Ubisoft является одним из крупнейших разработчиков и издателей видеоигр. Ей принадлежат такие известные франшизы, как Watch Dogs, Tom Clancy’s Rainbow Six, Assassin’s Creed и другие.