Варшава, , 23:28 — REGNUM Следующая трансляция Night City Wire разработчиков Cyberpunk 2077 будет посвящена персонажу Джонни Сильверхенду, роль которого в игре исполнит Киану Ривз. Об этом 13 ноября студия CD Projekt Red сообщила на странице проекта.

Трансляция начнётся 19 ноября 2020 года, в 20:00 по московскому времени. Разработчики объявили, что они не только расскажут о Сильверхенде, но также поделятся мелодиями Ночного города и «многим другим». Они также отметили, что трансляция будет «большой».

https://twitter.com/CyberpunkGame/status/1327242365074087936

Ранее ИА REGNUM сообщило, что CD Projekt Red опровергла слухи об очередном переносе релиза Cyberpunk 2077. Студия подчеркнула, что игра выйдет в запланированную дату, т. е. 10 декабря 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики Cyberpunk 2077 опровергли слухи об очередной задержке релиза