Токио, , 22:53 — REGNUM Компания Nintendo хочет узнать, как геймеры относятся к её серии видеоигр Legend of Zelda. Публикация была размещена 12 ноября на Twitter-странице Nintendo of America.

Компания предложила поклонникам франшизы ответить на ряд вопросов. В частности, разработчики спросили игроков о том, предпочитают ли они игры в 2D или 3D-формате, а также о том, какую музыку они предпочитают, предложив на выбор четыре композиции из игр Zelda. Nintendo также задала геймерам вопрос по поводу любимого оружия.

Напомним, оригинальная игра The Legend of Zelda вышла в 1986 году. Последнюю игру франшизы Nintendo выпустила в 2019 году, это был ремейк игры The Legend of Zelda: Link's Awakening.

