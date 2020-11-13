Париж, , 22:34 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 43 892 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 932 пациента.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Об этом в пятницу, 13 ноября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 23 794 новых случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 1,922 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь сообщил, что премьер-министр страны Жан Кастекс может перенести выборы в региональные советы и генеральные советы департаментов с марта 2021 года на конец июня 2021 года из-за роста числа случаев заражения коронавирусом.

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