Сыктывкар, , 22:15 — REGNUM В Коми число жертв новой коронавирусной инфекции выросло до 277 — за последние сутки в республике умерли 11 пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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За день опасную инфекцию обнаружили у 251 человека. Наибольший прирост зафиксироан в Сыктывкаре — 52, Удорском районе — 24, Воркуте — 24, Ухте — 20, Сосногорске — 20. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь.С начала пандемии COVID-19 переболели уже 11 614 человек, 166 из них пополнили ряды выздоровевших в последние сутки.