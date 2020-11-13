Вашингтон, , 21:55 — REGNUM Более 130 сотрудников Секретной службы США, охраняющих первых лиц государства, в том числе президента США Дональда Трампа, заразились коронавирусом из-за его предвыборного турне, сообщает 13 ноября издание The Washington Post со ссылкой на неназванные источники.

По утверждению издания, более 10% сотрудников команды безопасности Секретной службы уже получили распоряжение уйти на карантин.

Источник считает, что причиной такого массового заражения стало присутствие этих сотрудников на предвыборных митингах Трампа.

Кроме того, утверждается, что глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, а также внештатные политические советники Трампа Кори Левандовски и Дэвид Босси также заразились коронавирусом.

Стоит отметить, что официальных подтверждений этой информации нет.

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