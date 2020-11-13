Рим, , 21:47 — REGNUM Правительство Италии внесло в «красную зону» по коронавирусу ещё несколько регионов, 13 ноября сообщает агентство Reuters.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

К списку, в котором уже находятся Ломбардия, Пьемонт, Валле-д'Аоста, Больцано и Калабрия, с 15 ноября добавятся Тоскана и Кампания. Эмилия-Романья, Фриули, Марке, Абруццо, Базиликата, Лигурия, Апулия, Сицилия и Умбрия находятся в «оранжевой зоне», ещё пять провинций, в том число Лацио с Римом, — в «желтой зоне».

В регионах «красной зоны» закрыто большинство заведений торговли, выход на улицу разрешен только при наличии разрешения работодателя, по медицинским показаниям и в чрезвычайной ситуации. В «оранжевой» и «желтой» зонах ограничения не столь серьезные.

Читайте также: В Италии семерых граждан оштрафовали за нахождение без маски дома