Мурманск, , 21:34 — REGNUM Исправительная колония №17 Мурманска стала новым очагом распространения коронавирусной инфекции — COVID-19 подтвердили у 24 осужденных.

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, в учреждении введены дополнительные ограничения: приостановлено предоставление краткосрочных свиданий, ограничены посещения учреждения представителями различных организаций. Большая часть заболевших переносит инфекцию бессимптомно.

Все сотрудники колонии работают своеобразным вахтовым методом — заступают на службу на две недели без возможности покидать пределы учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, Мурманская область заняла последнее место в СЗФО по суточному приросту заболевших COVID-19.

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