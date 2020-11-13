Киев, , 21:30 — REGNUM Украина стала официальным участникам программы аэрокосмического агентства США NASA «Артемида» о принципах исследования Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях.

Об этом 13 ноября сообщили пресс-служба украинского государственного космического агентства.

В сообщении отмечается, что это важно для Украины, потому что страна сможет реализовать свои собственные проекты в партнерстве с ведущими космическими агентствами мира.

«Это логичный шаг в продолжение того, что мы же вступили в Moon Village Association. Украинские проекты впервые стали частью глобального сценария освоения Луны от ISECG, и логично, что мы дальше хотим реализовывать наш потенциал в рамках программы «Артемида»», — сказал глава агентства Владимир Усов.

Чиновник считает, что у Украины есть все научно-технические возможности и опыт, которые позволяют быть полноценным партнером NASA.

ИА REGNUM напоминает, что еще в мае в одном из интервью Усов заявлял, что Украине в принципе нет смысла тягаться с США, Китаем или с крупными частными корпорациями — такими как Blue Origin или SpaceX — в проектах по освоению Марса, зато Киеву есть что предложить партнерам в рамках освоения Луны. Тогда чиновник сказал, что Украина вполне может сделать свой вклад на базе советских наработок, например лунно-посадочные модули.

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