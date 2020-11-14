Приштина, , 08:02 — REGNUM В пятницу, 13 ноября, в Косово вступили в силу принятые днем ранее новые меру по противодействию распространению коронавируса.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, согласно новому постановлению правительства Косово вся республика была разделена на три зоны в соответствии с тяжестью эпидемиологической ситуации.

В «зеленую» зону войдут муниципалитеты, где на 100 тысяч жителей приходится менее 75 заражений в неделю, в «желтую» — от 76 до 150 заражений на 100 тысяч жителей. В «красную» зону войдут муниципалитеты, где на 100 тысяч жителей приходится свыше 150 заражений. В «красных» зонах, к которым относится столица — Приштина, будут введены самые строгие ограничения.

К «зеленой» зоне были отнесены семь муниципалитетов. В этой зоне предприятиям разрешено осуществлять активность только в период с 5 ура до 20:00, а общественному транспорту предписано работать на полмощности.

В желтой зоне, куда вошли 22 муниципалитета, в том числе Северная Митровица и Призрен, работа экономических предприятий разрешена в период с 5 утра до 18:00.

В «красных» зонах, к которым отнесены 10 муниципалитетов, в том числе Приштина, Косово поле и Печ, запрещен выход граждан из дома в период с 19:00 до 5:00 без крайней необходимости. В этот период также запрещено передвигаться на автомобиле.

Во всех зонах разрешено проведение ряда спортивных и культурных мероприятий, однако запрещено проведение массовых празднеств и свадеб.

За 13 ноября в Косово выявили почти тысячу новых носителей коронавируса, что стало новым антирекордом для края.

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