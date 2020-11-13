Рим, , 20:43 — REGNUM В Италии за прошедшие сутки зарегистрировано более 40 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 13 ноября Rai News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

(сс) frankieleon

По данным ведомства, за последние 24 часа было выявлено 40 902 случая заражения коронавирусом.

С учетом этих данных, общее число зараженных в стране с начала пандемии перевалило за отметку в 1,1 млн.

Кроме того, за прошедшие сутки в Италии скончались 550 пациентов с диагнозом COVID-19.

Всего с начала пандемии её жертвами в Италии стали 44 139 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Треть итальянцев не хотят прививаться от коронавируса