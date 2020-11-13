Москва, , 20:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин обещает помочь челябинскому институту дизайна с обучением самозанятых. Об этом он заявил на форуме «Сильные идеи для нового времени».

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Развитие программы WorldSkills для лиц старше 16 лет главе государства предложил проректор вуза Максим Усынин. Он заявил, что с помощью программы обучения рабочим профессиям «WorldSkills-прививки» возможно увеличить количество самозанятых. Их предлагается обучать в том числе и тому, как продавать заказчикам свои работы и услуги.

Владимир Путин со своей стороны отметил, что направление, которым занялся вуз, очень важное, а во многих странах мира работников уже не нанимают, а просто обращаются к рынку за необходимыми услугами и получают результат.

«Это даёт возможность людям себя реализовывать», — сказал президент России. И пообещал оказать организации поддержку. Как сообщало ИА REGNUM, форум проходил 11−13 ноября в Москве. В нём приняли участие и представители Челябинской области.