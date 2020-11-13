Милан, Италия, , 20:21 — REGNUM Учащиеся миланских лицеев в пятницу, 13 ноября, провели акцию протеста против перевода обучения в дистанционный формат.

Акция прошла в «сидячей» форме перед зданием администрации Ломбардии: строго соблюдая санитарную дистанцию и масочный режим, лицеисты устроились на асфальте на пледах и коврах и делали домашнее задание.

Занятия в школах Италии в большинстве регионов возобновились 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов.

В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение.

По данным на 13 ноября, в Италии умерли 44 139 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 550 (днем ранее — на 636). Выздоровели 399 238 человек, за сутки этот показатель увеличился на 11 480 (днем ранее — на 15 645). Число подтвержденных носителей выросло на 40 902 (днем ранее — на 37 978), это самый высокий показатель за всё время эпидемии. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 107 303.

В настоящее время заражены 663 926 человек (на 28 872 больше, чем днем ранее), что является самым высоким показателем за время эпидемии. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось в 55 раз. За последний месяц число зараженных выросло в 7 раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствие с эпидемиологической ситуацией.