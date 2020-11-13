Вашингтон, , 20:15 — REGNUM Министерство торговли США временно отказалось от запрета на работу на территории США китайского мобильного приложения TikTok, который должен был наступить 13 ноября. Об этом в этот же день сообщает Синьхуа, отмечая, что основанием для отмены запрета послужило судебное решение, принятое 30 октября окружным судом штата Пенсильвания.

Согласно истории данного вопроса, 6 августа президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, в котором обвинил китайское приложение в создании угроз национальной безопасности США и отвел 45 дней на прекращение любых транзакций с TikTok и ее собственником — компанией ByteDance. Следом, 14 августа, последовал новый указ, по которому на перепродажу приложения американскому владельцу отводилось 90 дней.

Наблюдатели связывают замораживание ситуации с подведением итогов выборов и возможной смены власти в Белом доме.