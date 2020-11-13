Лондон, , 20:14 — REGNUM Британские пограничники арестовали в аэропорту Хитроу двоих граждан Чехии, которые пытались вывезти из страны крупную сумму незадекларированных наличных денег, 13 ноября передает Sky News.

Мужчины возрастом 37 и 26 лет были остановлены пограничниками утром 8 ноября. В трех чемоданах и двух сумках ручной клади у них обнаружили £1,2 млн ($1,58 млн).

Граждане Чехии были арестованы, сейчас им предъявлено обвинение в вывозе незадекларированных денежных средств и причастности к отмыванию преступных доходов.

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