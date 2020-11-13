Рим, , 20:12 — REGNUM По данным на вечер пятницы, 13 ноября, в Италии умерли 44 139 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 550 (днем ранее — на 636), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету — все новости»

Выздоровели 399 238 человек, за сутки этот показатель увеличился на 11 480 (днем ранее — на 15 645).

Число подтвержденных носителей выросло на 40 902 (днем ранее — на 37 978), это самый высокий показатель за всё время эпидемии.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 107 303. В настоящее время заражены 663 926 человек (на 28 872 больше, чем днем ранее), что является самым высоким показателем за время эпидемии.

Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось в 55 раз. За последний месяц число зараженных выросло в 7 раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.