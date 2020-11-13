Санкт-Петербург, , 20:03 — REGNUM Запрет на работу заведений общественного питания Санкт-Петербурга в ночное время не будет отменён в новогоднюю ночь. Все рестораны, кафе, бары и другие заведения должны закрыться в 23 часа 31 декабря 2020 года и смогут возобновить работу не ранее 6 часов утра 1 января 2021 года.

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Об этом агентству ТАСС сообщили 13 ноября в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина, курирующего городскую экономику.

«Заведения общественного питания как работают сейчас до 23:00 мск, так и будут работать [в новогоднюю ночь]», — заявили в Смольном. Там не исключили возможности проверок соблюдения общепитом установленных требований в новогоднюю ночь.

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Напомним, с 26 октября в Петербурге введен запрет на работу всех предприятий общественного питания в ночное время (с 23:00 до 06:00). Под него попадают все заведения, в том числе при гостиницах и иных средствах размещения. Запрет не распространяется на точки общепита, расположенные в аэропорту, на вокзалах и АЗС.

При этом заведениях общественного питания ночью гражданам также запрещается находиться. Обслуживание на вынос, доставка заказов на дом, на предприятия или в гостиничные номера разрешены. Установленные запреты пока что действуют по 15 января 2021 года.

Напомним, обсуждается возможность ограничить число людей за одним столиком в кафе или ресторане четырьмя посетителями.

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