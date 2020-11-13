Тирана, , 19:52 — REGNUM В пятницу, 13 ноября, в результате обследования 2508 образцов в Албании выявили ещё 490 случаев заражения коронавирусом. 93 пациента были признаны излечившимися.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании был выявлен 26 701 случай заражения коронавирусом. 12 667 человек уже излечились от COVID-19.

605 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли семь пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 13 429 человек, из них 6640 — в Тиране. На стационарном лечении находится 381 пациент, из них трое подключены к аппаратам ИВЛ.

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С 15 октября в стране действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых. В стране действует комендантский час — ограничено передвижение граждан в период с 22:00 до 6:00.

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