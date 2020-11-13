Приштина, , 19:39 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 13 ноября сообщили, что за сутки в крае выявили 963 носителя коронавируса. Это стало новым «рекордом» для края. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету — все новости»

25 октября число ежедневно выявляемых случаев заражения в Косово превысило планку в двести заражений и с тех пор постоянно увеличивается. За последний месяц число ежедневно выявляемых случаев возросло почти в шесть раз. За 24 часа 177 пациентов были признаны излечившимися — число заражений уже месяц ежедневно в разы превышает число выздоровлений, что привело к стремительному росту нагрузки на медицинские учреждения.

Читайте также: В Косово за сутки выявили 747 носителей коронавируса

Мэр Приштины Шпенд Ахмети 26 октября заявил, что ожидает катастрофы уже через неделю. И его предсказание оказалось верным. Косово продержалось дольше, чем соседние Албания и Северная Македония, где коронавирус бьет рекорды уже третью неделю подряд, однако теперь ситуация начала стремительно ухудшаться и в крае. На данный момент число ежедневно выявляемых случаев превысило семьсот и приближается к тысяче, а смертность близка к отметке десять человек в сутки. На выходные в Косово был введен комендантский час.

По официальным данным, всего в Косово выявлен 27 851 случай заражения коронавирусом. 16 862 пациента уже здоровы. 797 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 13 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 10 192 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Косово приняло 30 новых мер по борьбе с коронавирусом