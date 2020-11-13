Курган, , 19:15 — REGNUM В Курганской области с 16 ноября на обычный формат обучения переходят ученики с первого по четвёртый класс малокомплектных сельских школ. Все остальные школьники продолжают обучение в дистанционном формате, сообщает региональный оперативный штаб.

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В департаменте образования и науки Курганской области пояснили, что переход школьников Зауралья на очный формат обучения будет постепенным и будет согласован с Роспотребнадзором. Отмечается, что студенты вузов пока остаются на дистанционном обучении.

Кроме того, после каникул с 16 ноября дети до 18 лет без сопровождения родителей могут направляться в больницу или школу. В остальных случаях по-прежнему требуется сопровождение взрослых.