Стокгольм, , 19:28 — REGNUM В течение нескольких месяцев представители Агентства общественного здравоохранения Швеции и государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл раз за разом повторяли, что не верят во вторую волну пандемии коронавируса. Теперь число погибших в Швеции и давление на систему здравоохранения в регионах возрастают рекордными темпами. Многие эпидемиологи и ответственные лица уже входят в открытую конфронтацию с ведомством и его оценками. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

«Я думал начать свое выступление с опровержения слов нашего коллеги из Стокгольма Андерса Тегнелла, который, по всей видимости, считает, что ситуация начинает улучшаться», — с таких слов 22 октября начал свое общение с журналистами директор департамента здравоохранения Уппсальского региона Микаэль Келер.

Вместо того, чтобы согласится с главным эпидемиологом Швеции, Келер сравнил эпидемиологическую ситуацию в регионе с автомобилем, который резко разгоняется с 20 до 100 километров в час.

Сразу несколько инфекционистов, с которыми побеседовали журналисты Dagens Nyheter, подчеркнули, что развитие пандемии предсказать крайне трудно. Но несмотря на это, в Агентстве общественного здравоохранения неоднократно заявляли, что этой осенью Швеция не столкнется со второй волной. Той опасной ситуации, которая наблюдалась в стране этой весной, еще не наблюдается, но, как подчеркивают журналисты, уровень смертности от COVID-19 растет с конца октября.

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