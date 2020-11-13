Кострома, 13 ноября 2020, 18:54 — REGNUM Дмитровский районный суд Костромы вынес решение в пользу блогера Максима Дмитриева, опубликовавшего критическую статью о работе частной стоматологической клиники. Об этом сообщает Центр защиты прав СМИ.
Поводом для критической публикации Дмитриева послужили личные впечатления от качества услуг, оказываемых в зубной клинике"33 зуб». Лечением мужчины занималась генеральный директор стоматологии Анна Дегтярёва.
Мужчина опубликовал критический материал, проиллюстрировав его фотографией стоматолога, взятой с официального сайта. После выхода статьи руководитель частной клиники обратилась в суд, где потребовала взыскать с блогера 100 000 рублей за моральный ущерб и незаконное использование ее фото.
Юристам, защищавшим права блогера на свободу выражения мнения удалось доказать, что фотография не содержала частных сведений о враче, а его публикация была обусловлена общественным интересом. Суд принял решение в пользу блогера, а требование Анны Дегтярёвой оставил без удовлетворения.
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