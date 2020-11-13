Тюмень, , 18:40 — REGNUM В Тюмени обводнённый карьер Утиный очистят и укрепят его берега. Об этом сообщает департамент городского хозяйства администрации города.

Вопрос благоустройства Утиного обсудили во время публичных слушаний по проекту бюджета Тюмени на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом обводнённом карьере в июле 2020 года только за сутки утонули два человека. В жаркие дни карьер, ставший городским прудом, пользуется популярностью у горожан, которые погибают, запутавшись в водорослях акватории.

Пруд Утиный решено почистить и провести там мероприятия по берегоукреплению. Уже разработана проектная документация на эти работы, которой осталось пройти госэкспертизу, поясняют в департаменте.

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