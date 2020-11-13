Москва, , 18:53 — REGNUM В Москве 13 ноября отобрали лучшие работы 2020 года в области медицины. Победителями XVIII премии города в области медицины стали шесть проектов передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Организаторами мероприятия выступили департамент здравоохранения Москвы и научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента (НИИОЗММ ДЗМ). В число победителей вошли проект «Совершенствование и внедрение навыков оказания первой помощи населению мегаполиса» ГБУ «Научно-практический центр экстренной медицинской помощи департамента здравоохранения города Москвы», и проект «Школа профессионального роста» консультативно-диагностической поликлиники № 121 Москвы.

Помимо них призерами стали проект «Внедрение новых технологий диагностики, минимально инвазивной хирургии и ранней реабилитации у пациентов с травмой и дегенеративными заболеваниями позвоночника, автором которого выступили Институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и городская клиническая больница № 67 Москвы, а также проект: «Лечебно-диагностическая интестиноскопия — новые решения сложных клинических проблем» городской клинической больницы № 31 Москвы.

Также премии были удостоены проект «Разработка и реализация организационной модели по эффективному выявлению и диагностике меланомы и других злокачественных новообразований кожи у жителей города Москвы», автором которого выступил Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии и проект «Мобилизация научно-практического потенциала лучевой диагностики при эпидемии COVID-19 в масштабе мегаполиса» научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Москвы.

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