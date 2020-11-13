Кисловодск, Ставропольский край, , 18:29 — REGNUM В Ставропольском крае заразился коронавирусной инфекцией мэр города Кисловодска Александр Курбатов. О своей болезни он сообщил 13 ноября в своем Instagram. По словам градоначальника, у него нормальное самочувствие, он продолжает работать из дома.

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"У меня был подтвержден положительный тест на коронавирусную инфекцию. Лечусь амбулаторно, в соответствии с рекомендациями врачей. Работаю дистанционно», — написал мэр. По словам Курбатова, второй тест дал отрицательный результат. Если при сдаче теста в понедельник, 16 ноября, он снова будет отрицательным, то уже к середине следующей недели мэр выйдет на работу.

Как сообщало ИА REGNUM, это уже второй мэр на Ставрополье, который сообщил о своей самоизоляции из-за положительного теста на коронавирус. Первым стал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

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