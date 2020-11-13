Подгорица, , 18:23 — REGNUM В Черногории продолжается рост числа умерших пациентов с коронавирусом и числа новых случаев заражения.

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За сутки умерли 13 человек. За последние 24 часа зарегистрирован 601 новый случай, 116 пациентов выздоровели. В настоящее время количество активных случаев в стране составляет 8828 человек, то есть 1401 на 100 тысяч жителей.

Из-за растущего числа активных случаев, власти ввели комендантский час и другие ограничения в стране.