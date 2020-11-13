Челябинск, , 18:21 — REGNUM В Челябинской области с начала пандемии коронавирусом заразились 396 педагогов. Об этом на брифинге заявил глава регионального минобразования Александр Кузнецов.

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Он отметил что это 0,8% от всех учителей региона. Что касается ОРВИ, то они в основном переболели ещё до начала осенних каникул.

Кузнецов добавил, что сейчас уровень респираторных заболеваний в школах удалось сбить. Этому способствовали в том числе и двухнедельные каникулы. При этом, как сообщало ИА REGNUM, в целом по Челябинской области пока растёт число выявляемых в сутки носителей коронавируса.