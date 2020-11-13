Ростов-на-Дону, , 18:13 — REGNUM В Ростове-на-Дону ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Так, в период с 16 по 19 ноября 2020 года температура воздуха понизится, пройдут дожди, переходящие в мокрый снег. На дорогах ожидается гололедица, восточный ветер усилится до 15−18 метров в секунду.

Непогода может спровоцировать налипание снега на проводах, рост числа ДТП, снежные заносы, обрыв линий электропередачи, обрушение конструкций и деревьев. В течение нескольких дней в устье реки Дон сохранятся низкие уровни воды, на участке от Аксая до Азова они достигнут неблагоприятных отметок.

Ростовчан, в том числе автовладельцев, призвали соблюдать осторожность.