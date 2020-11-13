Кострома, 13 ноября 2020, 17:59 — REGNUM Автоответчик горячей линии по вопросам коронавируса призывает ожидающих ответа не беспокоиться и быть счастливыми. Именно так переводятся слова песни «Don't Worry, Be Happy» музыканта Бобби Макферрина, звучащей в режиме ожидания.
Далеко не все костромичи позитивно отнеслись к такой инициативе организаторов работы кол-центра. Некоторый сочли это проявлением чёрного юмора, а то и издевательством.
Впрочем, в социальных сетях достаточно много положительных отзывов о работе горячей линии.
Напомним, единый кол-центр на базе Центра медицинской профилактики, объединивший все специализированные горячие линии медицинских учреждений региона, заработал 9 ноября. По телефону 641−030 костромичей консультируют по мерам профилактики COVID-19, помогают решить вопросы с тестами на коронавирус, собирают жалобы по амбулаторному лечению и при необходимости связывают людей со специалистами костромского центра психотерапии и практической психологии.
В итоге с 13 ноября композицию заменили на более нейтральную. С этого дня на ожидании горячей линии звучит классическое сочинение — «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» Чайковского.
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