Москва, , 17:58 — REGNUM С 16 ноября Московский государственный университет перейдёт на дистанционное обучение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на приказ ректора вуза.

Такое же решение, по данным агентства, приняли и в Высшей школе экономике (ВШЭ).

Как рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий в эфире телеканала «Россия 24», вуз готов к переходу на дистант. При этом в вузе сделают всё возможное, чтобы качество общения студентов с преподавателями не пострадало. Сессия также будет проведена в дистанционном режиме.