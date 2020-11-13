Рязань, , 17:57 — REGNUM Новый волонтёрский проект предложили запустить на базе Рязанской областной клинической больницы. Добровольцы станут помогать врачам из «зелёной» и «красной» зон и одновременно обучаться по мировым стандартам, сообщили 13 ноября в пресс-службе правительства региона.

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Проект вынес на обсуждение первый заместитель председателя областной думы Дмитрий Хубезов. Он в 2017—2020 годах возглавлял Рязанскую ОКБ и имеет опыт работы в «красной» зоне ковид-площадки. Предполагается, что 30 добровольцев из всех районов области будут помогать медикам в «зелёной» и «красной» зонах и смогут одновременно обучаться нужным навыкам по мировым стандартам. По словам Дмитрия Хубезова, это освободит медиков от транспортировки пациентов, приёме передач от родственников, санитарной уборки помещений, а сами волонтёры впоследствии будут развивать и курировать аналогичное направление в больницах своих муниципалитетов.

«Этот проект мы будем реализовывать первыми в стране. Надеюсь, что наш опыт будет успешным и его будут перенимать другие регионы. Желаю вам успехов», — поддержал предложение губернатор Рязанской области Николай Любимов.

С начала пандемии в регионе уже подтверждено 12 тыс. 109 случаев заражения инфекцией. Выздоровели 8777 человек.