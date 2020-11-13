Подгорица, , 17:48 — REGNUM Национальный координационный совет по борьбе с заразными болезнями Черногории огласил 13 ноября новые меры для предотвращения распространения коронавируса.

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Они вводятся с 00:00 часов 15 ноября до 1 декабря и могут быть продлены.

По всей стране с 21:00 до 5:00 действует комендантский час, на улице могут находиться вместе не более 4 человек, запрещено передвижение между муниципалитетами в выходные.

Работа магазинов и ресторанов до 20:00. Также решением властей запрещены религиозные собрания, обряды можно проводить без верующих.