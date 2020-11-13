Рязань, , 17:43 — REGNUM Массовые новогодние мероприятия не будут проводить на территории Рязанской области. Решение об этом принято 13 ноября на заседании оперативного штаба правительства региона.

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В связи с напряжённой обстановкой по коронавирусу в Рязанской области принят ряд дополнительных ограничительных мер. Новогодние ёлки для детей по рекомендации Роспотребнадзора проводить не будут. Также власти не станут заливать площадки для катания на коньках.

«Новогоднее оформление города Рязани, других наших городов и населённых пунктов отменять не будем. Все планы администраций муниципальных образований по этому поводу остаются в силе. Рязанцам необходимо обратить внимание на чёткие разъяснения Роспотребнадзора по поводу проведения «корпоративов», — подчеркнул губернатор Николай Любимов.

Диагноз коронавирус и внебольничная пневмония сейчас поставлен 3374 гражданам, из них 472 находятся в стационарах. Коечный фонд составляет 1810 мест, в случае необходимости он может быть оперативно увеличен до 2405.