Рязань, 13 ноября 2020, 17:43 — REGNUM Массовые новогодние мероприятия не будут проводить на территории Рязанской области. Решение об этом принято 13 ноября на заседании оперативного штаба правительства региона.
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В связи с напряжённой обстановкой по коронавирусу в Рязанской области принят ряд дополнительных ограничительных мер. Новогодние ёлки для детей по рекомендации Роспотребнадзора проводить не будут. Также власти не станут заливать площадки для катания на коньках.
Диагноз коронавирус и внебольничная пневмония сейчас поставлен 3374 гражданам, из них 472 находятся в стационарах. Коечный фонд составляет 1810 мест, в случае необходимости он может быть оперативно увеличен до 2405.