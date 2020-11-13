Санкт-Петербург, , 17:56 — REGNUM В поселке Александровская на юге Петербурга неизвестные лица вывесили баннеры против строительства трассы к будущему городу-спутнику Южный. Над железнодорожными путями появились баннеры со словами «Наш посёлок не транзит, губернатор — паразит!» и «Будь проклят Смушкин и Бакей — с афёрой «Спутником» своей!». Фото появилось в социальных сетях.

(Прим. ред.: Захар Смушкин — председатель совета директоров УК «СТАРТ Девелопмент», Юрий Бакей — глава «НИПЦ Генерального плана Санкт-Петербурга»)

Речь идет об ожидаемом строительстве магистрали к городу-спутнику Южный, которая пройдет через поселок Александровская. «Судя по всему, жителей Александровской городские чиновники довели уже до предела, показав полное игнорирование их мнения и откровенное презрение к ним — к тем, в интересах которых они и должны работать, в интересах тех, кто их по факту кормит из своего кармана», — заметили участники группы «Активная Александровская» в сети «ВКонтакте».

Ранее в октябре 2020 года жители поселка записали видеообращение президенту Владимиру Путину с просьбой о помощи, выражая «общую обеспокоенность ситуацией, созданной абсолютно непродуманной и некомпетентной градостроительной политикой правительства Петербурга».

Комиссия по поправкам в Генплан города изменила трассировку многополосной магистрали, так что теперь она пройдет через весь посёлок вдоль путей железной дороги Варшавского направления.

Жители опасаются, что поселок окажется разорван транзитной трассой на две части, а это приведет к угрозе жизни людей, затруднит доступ к социальным объектам и навредит экологии. По мнению жителей, физически магистраль можно будет построить, только если при этом уничтожить объект культурного наследия «Водовод Виттоловский» — источник водоснабжения парков Царского Села, памятник «Солдатам и офицерам 59 полка 85 стрелковой дивизии», освободивших поселок в 1944 году, пруды и ручей, а также транспортно-пересадочный узел, которым пользуются многие жители Пушкина и другое.

Жители Александровской также отмечают, что ради стройки придется выкупить земельные участки и находящиеся на них 20 индивидуальных жилых домов, а затем снести их, и уничтожить зеленые насаждения вдоль действующей железной дороги, защищающие поселок от шумового и вредных экологических воздействий, и фундамент разрушенной часовни во имя Вознесения Господня 1869 года.

Жители просили Путина принудить губернатора Александра Беглова отказаться от планов прокладки магистрали через поселок, закрепить за территорией вдоль ж/д линии Варшавского направления зону защитных зелёных насаждений и разработать альтернативный вариант транспортного обеспечения города-спутника Южный в обход Александровской, Пушкина и Павловска.

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Напомним, в городе-спутнике Южный запланировано построить 4,3 млн кв. м жилья для 134 тыс. человек и более 1 млн кв. м коммерческой недвижимости. Общий объем инвестиций в проект составит около 219 млрд рублей. В Южном также будет расположен инновационный центр «ИТМО Хайпарк».

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