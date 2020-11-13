Вашингтон, , 17:25 — REGNUM За прошедшие сутки в США выявлено более 153 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 13 ноября университет Джонса Хопкинса.

По утверждению университета, такие цифры являются рекордными. За прошедшие 24 часа выявлено 153 496 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Всего в США с начала пандемии зарегистрировано 10 557 451 случаев инфицирования. Из них 242 436 закончились смертью пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, США продолжают оставаться на первом месте в мире по масштабам распространения эпидемии коронавируса.

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