Санкт-Петербург, , 17:14 — REGNUM Петербургские туристические проекты будут поддержаны федеральными грантами на общую сумму в 40 млн рублей. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили в Смольном.

Туристические автобусы у Исаакиевского собора Дарья Драй © ИА REGNUM

Победители конкурса Ростуризма определились накануне. Из 25 проектов, поддержанных и рекомендованных комитетом по развитию туризма Петербурга, одержали победу 15 общественных и предпринимательских инициатив.

«Уже в этом году [они] смогут получить средства из федерального бюджета на их реализацию», — сообщил курирующий туристическую сферу вице-губернатор Максим Соколов.

Шесть заявок из этого числа победили в направлении разработки полезных IT-решений для путешественников. Также грантовые средства получат две идеи по созданию интерактивных путеводителей и маршрутов для маломобильных туристов, два продукта смогут усовершенствовать инфраструктуру водного туризма, три — позволят внедрить новые перспективные маршруты, еще два — решат вопросы с аналитикой больших данных и развитием туристского потенциала Петербурга.

Так, одним из победителей стала организация «Радио Гид», которая занимается разработкой музейных мобильных приложений. Компания уверена, что сможет создать оригинальный экскурсионный продукт, который будет интересен и востребован.

Петербуржец Андрей Кузнецов через ИП представил на конкурс проект по созданию нового маршрута по рекам и каналам на девяти языках «Виват, Петербург!». Он будет организован по принципу автобусных туров «Hop on — Hop off» с остановками и возможностью неограниченного входа-выхода.

«Новый маршрут является дополнением к успешно развивающемуся проекту City Sightseeing Canal Cruise и соединяет интересные, но удаленные друг от друга объекты туристической инфраструктуры», — рассказал Андрей Кузнецов.

Отметим, на грантовую поддержку правительство России выделило в 2020 году 1,2 млрд рублей. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, было подано более 4 тыс. заявок со всей страны, до конкурса допустили 2,7 тыс. из них. Средняя сумма запрашиваемого гранта составила 2,6 млн рублей. Таким образом, на один грант претендовало почти шесть заявок.

Согласно условиям конкурса, победители должны вложить в свой проект не менее 30% собственных средств, а максимальная сумма гранта не может превышать 3 млн рублей. Реализовать проекты следует за полгода с момента подписания соглашения.