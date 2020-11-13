Москва, , 17:01 — REGNUM Безубыточность вывоза мусора с особо охраняемых природных территорий (ООПТ) поручено обеспечить российскому правительству, заявил президент России Владимир Путин 13 ноября на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».

Владимир Путин «Всё-таки это удалённые районы, и экологическим операторам туда добираться тяжело, эта работа для них убыточная, скорее всего. Нужно сделать её не только безубыточной, но хотя бы с небольшой прибылью, чтобы они работали».

Комментируя проблемы с вывозом мусора из ООПТ, глава государства отметил, что эти вопросы — правительственного уровня. Он пообещал обсудить этот вопрос с правительством.

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Что касается проблемы пластикового мусора, то нужно, отметил президент, выделить средства на поддержку «определённой культуры поведения у всех людей, посещающих охраняемые природные территории, чтобы обеспечить раздельный сбор твёрдых бытовых отходов».

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