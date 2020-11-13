Москва, 13 ноября 2020, 17:01 — REGNUM Безубыточность вывоза мусора с особо охраняемых природных территорий (ООПТ) поручено обеспечить российскому правительству, заявил президент России Владимир Путин 13 ноября на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».

«Всё-таки это удалённые районы, и экологическим операторам туда добираться тяжело, эта работа для них убыточная, скорее всего. Нужно сделать её не только безубыточной, но хотя бы с небольшой прибылью, чтобы они работали».
Владимир Путин

Комментируя проблемы с вывозом мусора из ООПТ, глава государства отметил, что эти вопросы — правительственного уровня. Он пообещал обсудить этот вопрос с правительством.

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Что касается проблемы пластикового мусора, то нужно, отметил президент, выделить средства на поддержку «определённой культуры поведения у всех людей, посещающих охраняемые природные территории, чтобы обеспечить раздельный сбор твёрдых бытовых отходов».

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