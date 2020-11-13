Днепропетровск, Украина, 13 ноября 2020, 17:03 — REGNUM В Днепропетровске (переименован в Днепр) прошёл конкурс детского рисунка, участники которого изобразили своих «любимых олигархов». Об этом сообщило 13 ноября издание Strana.ua.
По данным журналистов, организатором конкурса стал 19-летний художник Максим Ходак.
Среди работ конкурсантов младшего возраста победили три — портрет бизнесмена Игоря Коломойского, рисунки «Мой учитель — мой олигарх» и «Мой олигарх — моя мама».
В средней возрастной группе победили портреты лидера парламентской фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко, экс-президента Украины Петра Порошенко и депутата Рады Вадима Новинского.
Победителями в старшей возрастной группе оказались портреты бизнесменов Виктора Пинчука, Рината Ахметова и Игоря Коломйского.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в комитете Европейского парламента по иностранным делам заявили, что не видят прогресса в деле «демонтажа олигархии» на Украине.
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