Мурманск, , 16:47 — REGNUM В Мурманской области за неделю зарегистрирован наименьший рост заболеваемости COVID-19 по Северо-Западу.

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Как сообщили ИА REGNUM в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, с 7 по 13 ноября в СЗФО было выявлено 23 087 случаев заболевания. Рост количества заболевших зафиксирован во всех регионах округа.

Наименьший рост в процентном соотношении за неделю наблюдался в Мурманской области. Показатель увеличился на 8%, или на 1 674 человека (с 21 147 до 22 821).

Наибольшее количество выявленных случаев за неделю фиксируется в Санкт-Петербурге — рост на 16%. На втором месте — Архангельская область с увеличением на 11%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области наблюдается спад заболеваемости COVID-19 среди пожилых людей.