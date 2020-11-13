Москва, , 16:42 — REGNUM Тушинский суд Москвы на два месяца арестовал Валентину Макуху, обвиняемую в продаже ребёнка. Об этом 13 ноября сообщает агентство «Москва».

По данным СМИ, 24-летнюю женщину заключили под стражу до 12 января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве женщина попыталась продать через интернет новорождённого мальчика. Во время сделки в одном из ресторанов она получила 500 тыс. рублей и отдала ребёнка, написав расписку. «Покупателями» выступили сотрудники правоохранительных органов.