Кронштадт, Санкт-Петербург, , 16:49 — REGNUM Общее количество пострадавших в результате массового пищевого отравления в средней школе №422 города Кронштадта возросло до 140 человек. Изначально сообщалось о шести пострадавших, затеем о 109-ти. Продолжается уголовное и санитарно-эпидемиологическое расследования инцидента.

Как сообщили 13 ноября в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, на сегодня медиками зарегистрировано 140 случаев острой кишечной инфекции, в том числе у 135 детей и пяти взрослых.

«Клинически заболевания протекают в виде гастроэнтеритов. Один ребенок находится в инфекционном стационаре», — уточнили в надзорном ведомстве.

По данным лабораторных исследований, у десяти учащихся и шести сотрудников школы обнаружен возбудитель норовирусной инфекции. Эта инфекция проявляются ярко выраженной симптоматикой (рвота, понос, повышение температуры тела) и быстрым течением заболевания.

Противоэпидемические мероприятия в кронштадтской школе продолжаются.

Ранее было установлено, что организацию питания в ГБОУ СОШ №422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга осуществляет ООО «ТД «ПРОФПИТ».

В ходе проверки этой структуры управлением Роспотребнадзора выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В отношении ООО «ТД «ПРОФПИТ» вынесен временный запрет на осуществление деятельности в указанной школе.

Напомним, по факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)».

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