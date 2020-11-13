Владимир, , 16:40 — REGNUM Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет продлён на территории Владимирской области до 29 ноября, сообщили в пресс-службе администрации региона. Соответствующие изменения внесены в указ «О введении режима повышенной готовности».

Пожилая женщина в маске и перчатках Александр Куликов © ИА REGNUM

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«В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции по 29 ноября во Владимирской области продлён срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, для граждан старше 65 лет. В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о подтверждённом тесте на коронавирус сообщил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. Всего на 13 ноября за период пандемии во Владимирской области выявлен 11 041 носитель коронавируса, выздоровели 8282 пациента, скончались 277 человек.