Волгоград, , 16:41 — REGNUM О продлении режима самоизоляции для жителей Волгоградской области старше 65 лет стало известно 13 ноября. Согласно постановлению губернатора, пенсионерам рекомендовано находиться дома до 29 ноября.

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Возрастным гражданам предписано с 16 по 29 ноября соблюдать режим самоизоляции по месту проживания, либо в садовых домах, а за покупками и услугами желательно выходить с 09:00 до 12:00. Необходимо также ограничить любые поездки и воздержаться от посещения религиозных объектов.

Этим же постановлением на родителей возлагается обязанность не допускать несовершеннолетних в торговые центры без сопровождения взрослых.

В Волгоградской области общее число выявленных носителей коронавируса превысило 23 тысячи. За минувшие сутки положительный тест на инфекцию подтверждён у 42 жителей старше 65 лет и 37 несовершеннолетних.