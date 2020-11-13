Москва, , 16:46 — REGNUM Для здравоохранения Москвы 2020 год во многом стал прорывным. Об этом 13 ноября заявил руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун на торжественной церемонии вручения XVIII премии города Москвы в области медицины, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Хрипун является председателем экспертного совета по присуждению премии.

«Я желаю всем участникам удачи, всем участникам сегодняшних мероприятий — интересного подведения итогов. Этот год был прорывным. Мы видим, что сегодня не только те работы, которые были представлены на конкурс в этом году, посвященные диагностике и лечению коронавирусной инфекции, но и по другому, широкому спектру проблем, получили очень серьезное развитие», — сказал Хрипун.

Причём эти новейшие разработки уже применяются в столице на практике.

«Поэтому такие разработки, как новые протоколы лечения диагностики и применения плазмы, применение телемедицинских технологий, созданный атлас морфологический соответствующий и многие-многие другие, я уверен, в следующем году будут представлены на соискание этой премии», — подчеркнул Хрипун.

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