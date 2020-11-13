Москва, , 16:32 — REGNUM Вовлечение школьников в работу поисковых отрядов — интересная идея, заявил президент России Владимир Путин 13 ноября на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».

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Реагируя на инициативу поддержать создание всероссийского движения поисковиков-школьников, начав с Новгородской области, глава государства сказал, что «нужно вовлекать молодых людей, школьников» в такую работу.

Владимир Путин «И я, разумеется, всячески буду это поддерживать».

При этом президент отметил, что важен вопрос безопасности. Так, поисковые работы на местах, где проходили боевые действия, должны быть подготовлены, ведь можно нарваться на мину.

Глава государства сказал, что «те взрослые, которые привлекают или будут привлекать школьников к этой работе, должны заранее вместе с компетентными органами проработать вопросы, связанные с обеспечением безопасности детей».

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