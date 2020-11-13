Москва, , 16:36 — REGNUM Вручение премий лучшим исследованиям в медицине важны не только с научной, но и социальной точки зрения. Об этом 13 ноября заявил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун на торжественной церемонии вручения XVIII премии города Москвы в области медицины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Хрипун возглавляет экспертный совета по присуждению премии. По его словам, подобные мероприятия не только способствуют внедрению новейших методик и технологий в систему здравоохранения столицы, но и повышают престиж медицинских профессий.

«Почему это мероприятие важно? Потому что оно не только демонстрирует достижения столичного здравоохранения, не только способствует прогрессу и мотивирует сообщество на новые научные изыскания, но и способствует правильному, достойному признанию и позиционированию медиков в сообществе и в нашем гражданском обществе», — сказал Хрипун.

По его словам, в 2020 году принимают участие в конкурсе не только коллективы городских медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения столицы, но и клиники федерального, ведомственного подчинения, частные клиники. При этом спектр тех работ, которые были вынесены на обсуждение профессионального экспертного сообщества, очень широкий и отражает практически все сферы деятельности московского здравоохранения.

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