Архангельск, , 16:26 — REGNUM В Архангельской области за сутки число больных COVID-19 пополнили 345 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Среди вновь заболевших: 137 архангелогородцев, 46 новодвинцев, 38 северодвинцев, 27 жителей Котласского района. Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в большинстве районов области, наиболее сильный прирост продемонстрировали Приморский и Няндомский — в каждом из них число зараженных коронаврусом выросло на 18 человек.

«Среди новых случаев также 10 завозных: все заболевшие — жители Архангельской области, вернувшиеся с отдыха в Турции», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области подтвердили, что COVID-19 стал причиной смерти 371 человека.