Челябинск, , 16:26 — REGNUM В Челябинске женщину и двоих её детей выселяют из дома, признанного аварийным и подлежащего расселению. При этом чиновники не предоставляют ей другое жильё, пишут СМИ.

По данным 74.ru, в 2016 году мать-одиночка купила небольшую квартиру в доме на четверых хозяев. При этом она использовала средства материнского капитала. Спустя год дама узнала о том, что ещё до покупки ею в этом доме жилья он был признан аварийным. Семье могли предоставить другое жильё по муниципальной программе, принятой ранее в рамках нацпроекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России». Однако вместо этого ей решили дать компенсацию в размере 520 тыс. рублей, что очень мало для покупки другого жилья.

За ситуацией следят глава регионального минсоцотношений Ирина Буторина и областной детский омбудсмен Евгения Майорова.

В мэрии пояснили журналистам, что оценку изымаемого для муниципальных нужд имущества проводило одно из ООО. В суде гражданке разъяснили, что она может ходатайствовать о том, чтобы провести судебную экспертизу, результаты которой могут лечь в основу расчёта причитающегося ей возмещения. Но, по словам чиновников, женщина не заявила этого ходатайства.