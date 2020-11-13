Салехард, 13 ноября 2020, 16:23 — REGNUM На Ямале за сутки скончались восемь пациентов с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
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«Скончались пациенты в возрасте от 63 до 85 лет в Салехарде и Ноябрьске. Все они имели серьезные хронические заболевания, которые усугубили течение коронавируса», — пояснила руководитель оперштаба Ямала Татьяна Бучкова.
Всего с начала пандемии на Ямале скончались 184 пациента с COVID-19.